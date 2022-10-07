Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag ziyaretinde Yunanistan'lı gazeteciye "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah bir cevap geldi. Büyükelçiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABD'ye ait savaş uçaklarının fotoğrafları kullanılarak Türkiye'ye mesaj gönderildi.

SONU DÜŞÜNÜLMEYEN BİR OYUN

ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Birlikte iyi giden iki şey: Yunan doğası, Amerikan gücü"