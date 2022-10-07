Dünya Erdoğanın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABDnin Atina Büyükelçiliğinden küstah paylaşım
AVRUPA

Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah paylaşım

Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandırmaya devam ederken ABD tarafından adalara yerleştirilen askeri donanmalar gün geçtikçe artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden skandal bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda ABD'nin savaş uçaklarının yer aldığı fotoğraf kullanılarak "Yunan doğası, Amerikan gücü" notu düşüldü.

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Emre Ün Yeni Şafak
Erdoğanın Bir gece ansızın gelebiliriz mesajını tekrarlamasının ardından ABDnin Atina Büyükelçiliğinden küstah paylaşım
ABD Savaş Uçakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag ziyaretinde Yunanistan'lı gazeteciye "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah bir cevap geldi. Büyükelçiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABD'ye ait savaş uçaklarının fotoğrafları kullanılarak Türkiye'ye mesaj gönderildi.

SONU DÜŞÜNÜLMEYEN BİR OYUN

ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Birlikte iyi giden iki şey: Yunan doğası, Amerikan gücü"

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