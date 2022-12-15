Erdoğan'ın 'Rahat durmazsanız vururuz' çıkışı Yunanistan'da gündemde düşmüyor: O gece uyuyamadık

Samsun ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yerli ve milli teknoloji hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"SEN RAHAT DURMAZSAN VURUR TABİİ"

Geçtiğimiz günlerde test edilen Tayfun füzesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği füzenin Yunanistan tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Sen rahat durmazsan vurur tabi"

"BÜTÜN GECE UYUMADIK"

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Katıldığı televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan gazeteci Manolis Kostidis, "Erdoğan'ın Atina'yı Tayfun füzesiyle vurmakla tehdit ettiği gece uyuyamadık." dedi. Kostidis, şu ifadeleri kullandı:

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"Gerçek şu ki, bütün gece uyumadık çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı, Atina'yı Tayfun füzesiyle vurmakla tehdit etti. Bu yüzden bütün gece uyumadık çünkü dün gece Türk medyasında Türkiye saati ile gece 02.30'a kadar bizim saatimize göre 01.30'a kadar Atina'yı vurup vuramayacaklarını, bunu nasıl yapabileceklerini ve neden yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı."

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