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Erivan'ın ABD ile ortak tatbikat hamlesi Moskova'yı rahatsız etti: Rusya’dan Ermenistan’a nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan Rusya karşıtı söylemler ve Ermenistan ile ABD arasında ortak tatbikat yapılacağı duyurusu nedeniyle Ermenistan’a nota verildiğini açıkladı.

22:41 . 8/09/2023 Cuma
IHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'a nota verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'a nota verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermeni politikacıların Rusya karşıtı söylemleri ve Ermenistan ile ABD arasında ortak tatbikat yapılacağı duyurusunun ardından Ermenistan’a nota verdi.


Ermeni büyükelçi Bakanlığa çağrıldı


Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermeni politikacıların Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) aleyhine yaptığı açıklamalar sonrası Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan’ın bakanlık binasına çağırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Son günlerde Ermenistan siyasi çevreleri ve siyasi elitleri tarafından Rusya ve ikili ilişkilerin sorgulandığını kaydettik. Bu bağlamda Ermenistan yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü’nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı’nın eşi Anna Hakobyan’ın, Kiev’deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev’e gitmesi ve ABD’nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili bir dizi dost olmayan adım atmıştır" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Bu konuyla ilgili olarak Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve kendisine sert bir sunum yapılmıştır. Ayrıca Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan’ın, 6 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisine (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’ya) ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’na karşı yaptığı saldırgan açıklamaların kabul edilmediğinin belirtildiği protesto notası sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın sonunda tüm bu gelişmelere karşı Rusya ve Ermenistan’ın müttefiklik ilişkilerini sürdüreceği inancı vurgulanarak "Aynı zamanda Moskova, Rusya ve Ermenistan’ın müttefik olarak kaldığına, ortaklık ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik tüm ikili anlaşmaların ülke halklarının yararları doğrultusunda uygulanacağına inanılmaktadır." denildi.



Ne olmuştu?


Ermenistan Savunma Bakanlığı, ABD ve Ermenistan ordusu arasında ortak bir tatbikatın yapılacağını duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Batılı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin kendi inisiyatifiyle Dağlık Karabağ’dan çekilebileceğini ifade etmişti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, Ermenistan yönetimine karşı yaptığı açıklamaya sert ifadelerle tepki göstermişti.

#Rusya
#Ermenistan
#Nota
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#Askeri Tatbikat
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