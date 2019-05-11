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Dünya Ermeni Bakandan skandal paylaşım
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ASYA

Ermeni Bakandan skandal paylaşım

Ermeni Bakandan skandal paylaşım

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, 9 Mayıs Zafer Günü'nde yaptığı paylaşımda, Sovyetler Birliği ordusunda görev yapan Ermeni askerleri anarken yanlışlıkla Nazilerle iş birliği yapan Ermeni milislerin fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi AA
Mnatsakanyan, yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafları ve paylaşımı kaldırdı.
Mnatsakanyan, yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafları ve paylaşımı kaldırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunda yer alan Ermeni askerlerini anmak amacıyla paylaştığı fotoğrafın Nazilerle iş birliği yapan Ermeni milislere ait olduğu ortaya çıktı.

  • Mnatsakanyan, Twitter hesabından Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zafer kazandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, “Sovyet ordusunun zaferine büyük katkıda bulunan vatandaşlarımı saygıyla anıyorum. Onlar, 6 Ermeni tümenindeki 500 bin er, 60’tan fazla general ve 4 mareşal ile Sovyet ordusuna hizmet ettiler. 300 bin kayıp verirken, 106 Sovyetler Birliği kahramanlık madalyası kazandılar.” ifadelerini kullandı.


Ancak, Mnatsakanyan’ın paylaşıma eklediği fotoğrafların birinin, Sovyet ordusuyla savaşan Alman dağ birliklerine katılan Ermeni milislere ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın ön planında bir grup Alman subayı yer alırken, arkada Ermeni milislerin geleneksel halk danslarını yaptığı görülüyor.

Mnatsakanyan, yaptığı hatayı fark ettikten sonra fotoğrafları ve paylaşımı kaldırarak, yerine Zafer Günü’nü ve Sovyet ordusundaki Ermeni askerlerini anan başka fotoğraflarla başka paylaşımlar yaptı.

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