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Dünya Ermenistan askeri kayıplarının çok daha fazla olduğunu yazan Rus gazetecinin akreditasyonunu iptal etti
ASYA

Ermenistan askeri kayıplarının çok daha fazla olduğunu yazan Rus gazetecinin akreditasyonunu iptal etti

Ermenistan hükümeti, Rus Novaya Gazeta muhabiri İlya Azar'ın birkaç gün önce Ermenistan'dan Azerbaycan'ın çeşitli yerleşim yerleri ve sivillere atılan füzeleri kayıt altına alıp servis etmesinden dolayı Rus gazeteciyi Karabağ'dan kovdu. Akreditasyon kartı elinden alınan Azar'ın bölgedeki gazetecilik faaliyetlerinin yasaklandığı duyuruldu. Azar, "Güney kapısında savaş" başlıklı makalesinde, Ermenistan tarafının askeri kayıplarının açıklanan resmi rakamların çok daha üstünde olduğunu yazmıştı.

Haber Merkezi AA
Rus Novaya Gazeta muhabiri İlya Azar.
Rus Novaya Gazeta muhabiri İlya Azar.

Ermenistan, Rus "Novaya Gazeta" muhabiri İlya Azar'ın akreditasyonunu, Dağlık Karabağ'da yaptığı haberler nedeniyle iptal etti.

Gazeteci Azar, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, akreditasyonunun Ermenistan Dışişleri Bakanlığınca iptal edildiğini, kendisine verilen akreditasyon kartının elinden alındığını ve bölgede gazetecilik faaliyetlerinde bulunmasının yasakladığını duyurdu.

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Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan tarafından işgal edilen 7 ayrı bölgeyi kurtarmak için operasyon başlattı. Tüm gücü ve cesareti ile topraklarını geri almak için kararlılıkla mücadelesini sürdüren Azerbaycan'ın duruşunu Azerbaycan Türkü gazeteci yazar Sevil Nuriyeva yenisafak.com'a anlattı. Neden şimdi operasyon başlatıldığı sorusuna cevap veren Nuriyeva; 'Azerbaycan ekonomik olarak güçlendikçe ordusunu güçlendirdi. Silahlarını ve mühimmatını yeni dönemin silah ve mühimmatlarına uydurdu. Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı askeri-kurmayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirildi. Türk ekolü asker mantığı yerleşti' dedi. Nuriyeva, topraklarını terörist güçlerin işgalinden kurtarınca o bölgede yaşayan Ermeni halkının garantörünün de yine Azerbaycan olacağını vurguladı.

Azar: Ermenistan'da basın özgürlüğü yok

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının tüm gücüyle gazetecilerin Dağlık Karabağ'da çalışmasını sınırlamaya çalıştığını belirten Azar, akreditasyonunun Şuşa ve Laçın'dan hazırladığı haberler nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Ermeni yetkililerin ülkede basın özgürlüğü olduğuna dair vaatlerinin artık tartışmalı olduğuna dikkati çeken Azar, haberlerinde gerçekleri ifade ettiğini bildirdi.

  • İlya Azar, "Güney kapısında savaş" başlıklı makalesinde, Ermenistan tarafının askeri kayıplarının açıklanan resmi rakamların çok daha üstünde olduğunu yazmıştı.

Makalesinde görgü tanıklarının ifadelerine de yer veren Azar, Şuşa'da Azerbaycan ordusunca vurulan kültür merkezinde yaklaşık 600 asker ve polisin toplantı yaptığını belirtmişti. İzlenimlerine de yer veren Azar, orduya yeni alınan Ermenistan askerlerinin, silah verilerek adeta ölüme gönderildiğini ifade etmişti.

Ermenistan gizliyor: 5 bin asker ve subay kayıp!
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Ermenistan gizliyor: 5 bin asker ve subay kayıp!
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Ermenistan usulü basın özgürlüğü!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
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İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.
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