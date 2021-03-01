Ermenistan, askerlerini 'inşaat' yalanıyla Karabağ'da savaştırmış

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Başörtülü öğrencilerin ağzını kapatıp kürsüden indirten müdür görevine devam ediyor

28 Şubat’ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerin müsebbibi. Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve hatta okul birincisinin ağzının kapatılarak konuşmasını engelleyen, başörtüsünün başından çekilmesine sebep olan Özgür, şimdilerde Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun müdürlüğünü yürütüyor.