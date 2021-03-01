Dünya Karabağ sonrası Ermeni halkının psikolojisi bozuldu Akıl hastanelerinde kapasite doldu
AVRUPA

Karabağ sonrası Ermeni halkının psikolojisi bozuldu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu

Ermenistan’da Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşı sonrası, birçok kişinin travma yaşadığı gerekçesiyle akıl hastanesine başvurduğu bildirildi. Ermeni yetkililer, akıl hastanelerinin dolduğunu ifade ederek, " Savaşın tramvası 50 yılı alabilecek Acil müdahale şart" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sık sık protesto düzenliyor.
Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sık sık protesto düzenliyor.

Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz toplumsal travmayı da beraberinde getirdi.

ANTİDEPRESAN İLAÇLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Ülkede andidepresan ilaçlarındaki artışa dikkat çeken yetkililer, akıl hastanelerinde kapasitenin dolduğunu açıkladı. Ermeni Psikanaliz Derneği Direktörü ve psikolog Artur Tonoyan savaş sonrası topumsal travmaya dikkat çekerek, “Gördüklerimiz akıl sağlığı uzmanları için ilginç ama çok karmaşıktı. Çünkü savaşla ilgili deneyime sahip değildik ve aynı zamanda yakın ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydık” dedi. Tonoyan, Dağlık Karabağ'daki tüm çatışma boyunca cephede çalıştığını Dilijan'daki bir rehabilitasyon merkezinde askerlere rehabilite ettiğini sözlerine ekledi.

Akıl hastanelerinde yer kalmadı.


SAVAŞI PSİKOLOJİLERİ KALDIRMADI
Tonoyan, “Çok deneyimim var. Daha önce cezaevlerinde çalıştım. Ancak savaş travması başka bir şeydir. Bizi de etkileyecek kadar sert bir şey. Bazı psikologların ön saflardan ayrılmak zorunda kaldıklarını biliyorum çünkü bu onlar için çok zordu. Psikolojimiz kaldırmadı” dedi.
Ermenistan'daki akıl hastaneleri çatışmadan önce işlevsel olarak zayıf olduğunu ifade eden Tonoyan," Yeni bir savaşa hazır değildik. Geçmişte Ermeni yetkililerin psikolojik yardımın önemini küçümsüyordu. Bu kez yardım isteyen hükümet oldu" dedi.

Paşinyan geri adım attı
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Paşinyan geri adım attı



"TRAMVAYI ATLATMAK 50 YILI ALABİLECEK"
Psikiyatri Arsen Mekinian de “İnsanların, ülkenin bu travmayı atlatmasının elli yıl alabileceğini anlamaları gerekiyor. İki aşama var: savaşa yakalanan askerler ve siviller için acil psikolojik yardım ve ardından daha uzun ve sinsi Travma Sonrası stres bozukluğu (PTSD) ”dedi.

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