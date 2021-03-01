Dünya Paşinyan geri adım attı
ASYA

Paşinyan geri adım attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan, İskender füzesinin kalitesiyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
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Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre ikili; Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

  • Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Ne olmuştu?

Paşinyan katıldığı bir televizyon programında, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söylemişti.

  • Bu sözlerinden bir gün sonra, Genelkurmay Başkanı Paşinyan'a muhtıra vermiş ve istifasını talep etmişti. Ancak istifa etmeyen Ermenistan Başbakanı, sokağa inerek darbe girişime karşı durmuştu.

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Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.
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