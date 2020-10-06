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Dünya Gazetecilerin önünde suratına telefonu kapatarak rezil etmişti Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi
ASYA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece yarısı Putin ile telefonda görüştü

Gazetecilerin önünde suratına telefonu kapatarak rezil etmişti: Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gazeteciler ile görüştüğü sırada telefon ile arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a 'meşgulüm' diyerek suratına kapattığı telefon görüşmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Gece yarısı Kremlin'den yapılan açıklama ile Putin’in görüşmek istemediği iddia edilen Paşinyan ile görüştüğü açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün bir toplantısında ortaya çıkan bir detay dünya kamuoyunun diline düştü.

PAŞİNYAN DÜNYAYA REZİL OLDU

  • Rusya’nın devlet kanalı Rossiya-1 tarafından Putin’in toplantısı izleyicilere aktarıldığı sırada Putin’in telefonunu çaldı. Telefonu açan Putin, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" diyerek konuştuğu kişinin yüzüne telefonu kapattı. Rossiya-1 kanalı Putin’i arayan kişinin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olduğunu açıkladı. Bu görüntülerin ardından Putin’in desteğini arkasına almak isteyen Paşinyan yine umduğunu bulamayarak tüm dünyaya rezil oldu. Hafızalara kazınan görüntülerden sonra Paşinyan’ın Putin ile görüşüp görüşmediği merak konusuyken, gece saatlerine doğru Kremlin Basın Servisi’nden açıklama geldi.

Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a
OYNAT 00:48
Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a "meşgulüm, sonra ararım"
Rusya 1 kanalı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sürekli Putin'i aradığını ama Putin'in 'meşgulüm, sonra ararım'' dediğini gösteren görüntüler yayınladı.

PUTİN SONUNDA TELEFONA BAKTI

Azerbaycan topraklarına saldırılarından sonra ummadığı bir karşılık alan Ermenistan çareyi birçok dünya liderini arayıp destek istemekte bulurken, en büyük destekçileri arasında görülen Rusya ile iletişimi koparmamaya çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan defalarca Putin’i ararken, önceki gün Putin’in Paşinyan ile görüşmek istememesi Ermenistan’ı yine tüm dünyaya rezil etti. Kremlin Basın Servisi ise gece saatlerinde bir açıklama yayınlayarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü aktardı.

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YİNE PAŞİNYAN ARADI

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada görüşme talebinin Erivan tarafından geldiği belirtilirken, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Putin ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Putin’in saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği çağrısını yinelediği belirtilirken, Paşinyan ile Putin’in sivil can kayıplara da dikkat çektiği aktarıldı.

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