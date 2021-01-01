Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

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Dünya ilk böyle duymuştu: Gizemli solunum yolu hastalığı

Yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü ve sebebi anlaşılamayan "gizemli solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. İlk başta Çin ve çevresinde etkili olan "epidemi" olarak algılanan Kovid-19, Çin'in ardından Asya'da İran, Avrupa'da İtalya ve Amerika kıtasında ABD'ye yayılarak "pandemiye" dönüştü.