Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

Azerbaycan tarafından hezimete uğradıktan sonra ülkesinde istenmeyen kişi ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilşkin " Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi DHA
Paşinyan yenilgi sonrası protestoların artması üzerine “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım” açıklamasını yapmıştı.
Paşinyan yenilgi sonrası protestoların artması üzerine “Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım” açıklamasını yapmıştı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, Yeni Yıl mesajı yayınlayarak, halka seslendi.

Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

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Yenilgi sonrası Türk ürünlerine yasaklama

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti. Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” ifadelerini kullanmıştı.

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