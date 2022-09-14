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Ermenistan: Çatışmalar gece boyu sürdü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan orduları arasında yeniden başlayan çatışmaların gece boyu devam ettiği açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Ermenistan: Çatışmalar gece boyu sürdü
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Dağlık Karabağ’da Ermeni ordusunun provokasyonları sonucunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalarla ilgili Ermenistan’dan yeni bir açıklama yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında Jermuk kenti sınır hattında çatışmaların gece boyu sürdüğü belirtilerek, "13-14 Eylül gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum gerginleşmeye devam etti. Özellikle düşman, Jermuk yönünde saldırı uçağı kullandı. Önceki gün başlatılan saldırganlığın diğer yönlerinde kayda değer bir olay kaydedilmemesine rağmen bugün saat 08.00’den itibaren düşman topçu, havan ve büyük kalibreli silahları kullanarak taarruz öncesi operasyonlarına devam etti" denildi.

"Misillemede bulunuldu"

Açıklamada Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna karşılık verdiği aktarılarak, "Jermuk ve Vayots Dzor yönünde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, muharebe görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ederek yeterli misillemede bulundu. Uluslararası toplumun duruma net tepkisine rağmen Azerbaycan’ın askeri-politik liderliği, Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı hem askeri hem de sivil altyapıları hedef alan saldırgan eylemlerini sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

KGAÖ, Ermenistan’a uzman heyet gönderiyor

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılımıyla Dağlık Karabağ gerilimi üzerine acil toplantı yaptığı açıklandı. Ermenistan’ın KGAÖ’den acil yardım talebi üzerine yapılan toplantıda, hem bölgedeki gerilimin nedenleri hem de Ermenistan’ın talebi ele alındı. KGAÖ Sekreterliği tarafından gece yapılan resmi açıklamada da Ermenistan’ın talebinin incelenmesi için KGAÖ üyesi ülke liderlerinin ortak bir karar alarak Rusya adına Anatoli Sidorov öncülüğünde üye ülkelerden oluşan uzman heyetin Ermenistan’a gönderileceği duyuruldu. Ayrıca Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan arabuluculuk çabaları tam olarak desteklenirken, KGAÖ sorumluluk alanlarında durumun sürekli izlenmesi için çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

"Rusya, sınırdaki sorunları çözmek için önlemler alıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölümü direktörlerinden Denis Gonçar, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Amacımız sınır bölgesinde istikrar ve güvenlik seviyesinin artmasına katkıda bulunmak ve bu faaliyetlere dış müdahaleler olmadan her iki tarafın da durumu politikleştirmeden çözülmesi gerekir. Açıkçası iki ülke arasındaki uzlaşma yolunun henüz başındayız. Sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak her iki taraf için de zaman ve önemli çaba gerektirecektir" şeklinde konuştu.

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