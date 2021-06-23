Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyandan beyin yakan iddia Türkiye NATO silahlarını kullanarak halkımıza saldırdı
ASYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan beyin yakan iddia: Türkiye NATO silahlarını kullanarak halkımıza saldırdı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İspanya'da yayın yapan El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da yaşananlar için Türkiye'yi suçladı. Azerbaycan ordusunun yıllar sonra Ermenistan işgaline son verdiği operasyonlarda, uluslararası alanda gerekli desteği alamadıklarını ifade eden Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." iddiasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Türkiye NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı
Armen Sarkisyan

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı. Toplamda 44 gün süren çatışmalar sonucu sahada bozguna uğrayan ve son çare olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Dağlık Karabağ'ı terk etmişti.

Söz konusu gelişmelere ilişkin İspanyol basınından El Pais'e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Bölgede Rus barış gücünün olması gerektiğini vurgulayan Sarkisyan, "Azerbaycan'ın yeniden Türkiye ile üzerimize gelmeyeceğinin garantisini bana verebilir misiniz?" dedi.

"Türkiye NATO silahları ile saldırdı"

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, "Dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız" dedi.

"Bize verilen destek azaldı"

Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin "1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını" ifade etti.

Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: 1064 Ermeni askeri hala kayıp
DÜNYA
Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: 1064 Ermeni askeri hala kayıp

Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?
DÜNYA
Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?

Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan 15 esiri iade etti
DÜNYA
Ermenistan'dan 97 bin mayının haritasını alan Azerbaycan 15 esiri iade etti
Abone Ol Google News
Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Cevabı merak edilen soruya açıklama geldi.
Canlı yayında tabloyu açıkladı

Canlı yayında tabloyu açıkladı

​Koronavirüs tablosunda dikkat çeken detay.
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbulun Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.

PKK'dan kaçan beş terörist daha teslim oldu.

Delta alarmı

Delta alarmı

Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

İki yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

​YKS öncesi yeni koronavirüs genelgesi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Rusya açıkladı: Karadeniz'de sıcak temas

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.