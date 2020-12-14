Ermenistan pusu kuruyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferi sonrası önceki gün düzenlenen Minsk toplantısında Ermenistan tarafından yapılan ateşkes ihlallerine sert tepki gösterdi. Aliyev, Dağlık Karabağ’da durumun istikrarlı olduğunu ancak Ermeni militanlar tarafından bazı terör eylemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

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DİKKAT ETMELERİ GEREK!

Aliyev, “Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum biraz istikrarlı. Ancak dün bazı terörist eylemlerin ya Ermeni militanlar tarafından ya da sözde Ermeni ordusunun kalıntıları tarafından işlendiğini öğrendim. Bu, elbette, endişe verici bir konudur. Ermenistan yeniden başlamaya çalışmamalı. İki gün önce, şanlı zaferimize adanmış bir askeri geçit töreninin ardından Ermeni faşizmi yeniden su yüzüne çıkarsa, demir bir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim” dedi.

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Ermenistan’ı herhangi bir askeri harekat başlatmama konusunda uyaran Aliyev, “Herhangi bir askeri harekat planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimsenin sırrı olmamalı. Ama umarım bu olmaz. Kısacası barışı koruma görevi geçerlidir. Bildiğiniz gibi, barışı koruma operasyonları müzakere edilen anlaşmanın bir parçası olan Madrid İlkeleri. Ama bunu asla ciddi olarak tartışmadık” diye konuştu.

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İran değil Erdoğan vardı

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Karabağ savaşında Tahran yönetiminin Azerbaycan halkının yanında yer almadığını söyledi. Beygi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini Karabağ savaşında Azerbaycan’ın yanında durmamakla eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirle İran’ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürmesinin “İran sevgisinden çok seçime yatırım amaçlı” olduğunu kaydeden Beygi, şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, mevcut tüm ortak paydalara rağmen bu anlaşmazlıkta (Karabağ savaşında) İran’ı yanlarında göremedi. Bu boşluğu Erdoğan doldurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yanlış adres göstermemelidir.”

Ahmed Ali Rıza Beygi

Ermenistan sinsice saldırıyor

Dağlık Karabağ’da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ’daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

SABOTAJ EYLEMLERİ YAPIYORLAR