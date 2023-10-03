|
Dünya

Ermenistan Roma Statüsü'nü resmen kabul etti: Putin adım attığı anda tutuklanacak

Ermenistan Parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı. Bu karar ülkeye ayak basması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması gerektiği anlamına geliyor.

Lokman Özdemir
12:31 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ermenistan, Rusya ile ipleri daha da gerecek bir hamlede bulundu.

Moskova'dan yapılan uyarılara rağmen, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Roma Statüsü'ne Ermenistan Parlamentosu tarafından onay verildi.

Erivan yönetimi, kararın Moskova'yı hedef almadığı konusunda ısrar ediyor.

Putin giderse tutuklanacak

Ancak verilen onay, ülkeye ayak basması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması gerektiği anlamına gelecek.

Ermeni parlamentosunun gündeminde, UCM'yi kuran anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı da dahil olmak üzere 18 madde yer aldı.

Rusya'dan uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan bizim (Roma Statüsü'ne) taraf olmadığımızı çok iyi biliyor." demişti.

Son aylarda Moskova'ya bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentonun Roma Statüsü'nü onaylayacağından ve UCM'nin yargı yetkisini tanıyacağından emin olduğunu söylemişti.

Putin hakkında çıkarılan karar

UCM, mart ayında, "çocukların Ukrayna'dan kaçırılması ve zorla sınır dışı edilmesiyle" bağlantılı olarak hem Putin hem de Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Paşinyan, Politico'ya verdiği röportajda,
"Ukrayna'da yaşananların sonucunda Rusya'nın yeteneklerinin değiştiğini"
belirterek, Ermenistan'ın güvenlik konusunda Moskova'ya bel bağlamak yerine kendi bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini savunmuştu.


#Ermenistan
#Rusya
#Putin
#Uluslarası Ceza Mahkemesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler