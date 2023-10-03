Ermenistan Roma Statüsü'nü resmen kabul etti: Putin adım attığı anda tutuklanacak

Ermenistan, Rusya ile ipleri daha da gerecek bir hamlede bulundu.

Moskova'dan yapılan uyarılara rağmen, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Roma Statüsü'ne Ermenistan Parlamentosu tarafından onay verildi.

Erivan yönetimi, kararın Moskova'yı hedef almadığı konusunda ısrar ediyor.

Putin giderse tutuklanacak

Ancak verilen onay, ülkeye ayak basması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması gerektiği anlamına gelecek.

Ermeni parlamentosunun gündeminde, UCM'yi kuran anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı da dahil olmak üzere 18 madde yer aldı.

Rusya'dan uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan bizim (Roma Statüsü'ne) taraf olmadığımızı çok iyi biliyor." demişti.

Son aylarda Moskova'ya bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentonun Roma Statüsü'nü onaylayacağından ve UCM'nin yargı yetkisini tanıyacağından emin olduğunu söylemişti.

Putin hakkında çıkarılan karar

UCM, mart ayında, "çocukların Ukrayna'dan kaçırılması ve zorla sınır dışı edilmesiyle" bağlantılı olarak hem Putin hem de Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Paşinyan, Politico'ya verdiği röportajda, "Ukrayna'da yaşananların sonucunda Rusya'nın yeteneklerinin değiştiğini" belirterek, Ermenistan'ın güvenlik konusunda Moskova'ya bel bağlamak yerine kendi bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini savunmuştu.







