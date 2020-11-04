Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
AVRUPA

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ​

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı “beyaz fosforlu top mermisi” kullandı. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.
Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı “beyaz fosforlu top mermisi” kullandı.

Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü
DÜNYA
Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü

Ermenistan yenilgiyi ilan etmeli
DÜNYA
Ermenistan yenilgiyi ilan etmeli

Fosforlu top mermisi atıldı

  • Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
OYNAT 00:59
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Hankendi'de bulunan Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Bakanlık operasyonlar sonucunda depoda meydana gelen patlamanın görüntüsünü yayınladı.

Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Can kaybı 112ye yükseldi

Can kaybı 112'ye yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Meclisten deprem adımı

Meclis'ten deprem adımı

​Beş partiden ortak önerge.
Tüm işyerlerine saat sınırlaması

Tüm işyerlerine
saat sınırlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Salgının seyri ağırlaşıyor

Salgının seyri ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri paylaştı.
Erdoğan kahraman <br>gençlerle görüştü

Erdoğan kahraman
gençlerle görüştü

​Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtardılar.

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
Darbeyi yöneten sözde sivil imamlar son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı
Gündem

Darbeyi yöneten sözde sivil imamlar son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya aralarında girişimi yöneten sivil imamların da bulunduğu bazı sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi. Sözde sivil imamlar Harun Biniş ve Kemal Batmaz, son sözlerinde de örgüte ve örgüt elebaşına sahip çıktı. Biniş, son sözünde FETÖ elebaşının soyadına atıfta bulunarak, "Şu an için son sözümü söylemiyorum. Zamanı gelince daha söyleyeceklerim var. Son gülen asıl gülen olacak" ifadelerini kullandı.
Rıza Bey Apartmanı’ndan kurtulan kardeşler anlattı: Görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular
Gündem

Rıza Bey Apartmanı’ndan kurtulan kardeşler anlattı: Görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda deprem sırasında birinci kattaki dişçide bulunan kardeşler, binadan son anda kurtuldu. Bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkmayı başaran Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar’da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. 2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık'' dedi.
Trump: Ortada zafer olunca ilan ederiz oyun oynamaya gerek yok!
Dünya

Trump: Ortada zafer olunca ilan ederiz oyun oynamaya gerek yok!

ABD Başkanı Trump, seçim zaferi sorularına "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.