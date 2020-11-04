​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ​

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Rıza Bey Apartmanı’ndan kurtulan kardeşler anlattı: Görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda deprem sırasında birinci kattaki dişçide bulunan kardeşler, binadan son anda kurtuldu. Bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkmayı başaran Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar’da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. 2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık'' dedi.