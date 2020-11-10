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Dünya Ermenistandaki muhalif partilerden Paşinyana istifa çağrısı
ASYA

Ermenistan'daki muhalif partilerden Paşinyan'a istifa çağrısı

Ermenistan'daki muhalif 17 siyasi parti, ortak açıklama yayımlayarak Başbakan Nikol Paşinyan’dan istifa etmesini istedi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan’ın büyük kayıplar vererek yenilgiye uğramasının ardından ülkedeki muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan hükümetine karşı ortak açıklama yayımladı.

"Hükümet kargaşa olmadan görevi bıraksın"

İktidarın Karabağ'daki çatışmalarda "yetersiz" kaldığı belirtilen açıklamada, "Telafi edilemeyen kayıpları önlemek amacıyla siyasi güçler, mevcut felaket durumundan sorumlu olan Paşinyan ve hükümetinin kendi iradesi ile kargaşa olmadan görevi bırakmasını talep ediyor" ifadesi kullanıldı.

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“Paşinyan hükümeti iflas etti”

Muhalif partiler, askeri-siyasi sorunları çözebilecek acil bir yürütme organı kurulmasını da istedi. Açıklamada, "İnsan ve toprak kayıpları, başta Rusya ile olmak üzere müttefiklerle kusurlu ilişkiler açıkça mevcut iktidarın iflas ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

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