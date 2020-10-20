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Dünya Ermenistanın katliam yaptığı Gencede yıkılan evinde piyanosunu çaldı
ASYA

Ermenistan'ın katliam yaptığı Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği balistik füze saldırısında evi yıkılanlardan biri de Abbas Samedov oldu. Oğlu ve kendisi ufak sıyrıklarla atlattığı saldırıdan geriye kalan piyanosunu çalan Samedov, "Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan'ın korkunç saldırısında Samedov'un evi büyük zarar gördü.
Ermenistan'ın korkunç saldırısında Samedov'un evi büyük zarar gördü.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği balistik füze saldırısında evi yıkılan Abbas Semedov, saldırıdan geriye kalan piyanosunu çalarak "Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Semedov, saldırıda evinin yıkıldığını, kendisi ve oğlunun hafif sıyrıklarla yaralandığını belirterek "Durumumuz iyi Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

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Moralini yüksek tutmak için çalıyor

Yıkılan evinin bir odasının köşesinde bulunan piyanosunu çalan Semedov, "Uzun yıllardır piyano çalıyorum. Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının şokunu atlatmaya çalışan Semedov, piyanoyu moralini iyi tutmak için çaldığını söyledi.

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle Gence'ye yeniden saldırmış, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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