Ermenistan'ın katliam yaptığı Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği balistik füze saldırısında evi yıkılanlardan biri de Abbas Samedov oldu. Oğlu ve kendisi ufak sıyrıklarla atlattığı saldırıdan geriye kalan piyanosunu çalan Samedov, "Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 17:02 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 17:07 AA