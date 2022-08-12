​Ermenistan’la normalleşmede telefon rekoru

İlk kez 14 Ocak’ta Moskova’da buluşan özel temsilciler Serdar Kılıç, Ruben Rubinyan ile kısa sürede dört kez bir araya geldi. İkili arasındaki telefon trafiği ise söz konusu dönemde 500’ü aştı. Özel temsilcilerin uzlaştığı havayolu taşımacılığı konusunda ise önümüzdeki ay ilgili kurum temsilcilerinin bir araya geleceği öğrenildi. Üst düzey Dışişleri yetkilisi, ikili arasındaki görüşmelerin bu kadar fazla olmasını, “Son derece samimi şekilde kimya uyuşmasının da göstergesi” olarak niteledi. Yetkili iki ülke arasındaki normalleşme sürecini “Aşırı beklentiler yaratılmadan step by step (adım adım) güven artıcı önlemlerin artırılması” olarak özetledi.