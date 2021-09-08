Dünya Esad güçleri İdlibde sağlık merkezini hedef aldı 1 ölü, 3 yaralı
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Esad güçleri İdlib’de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Esad güçlerinin, Suriye’nin İdlib kırsalında yer alan Mara’an kasabasında bir sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli ve 1’i çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Esad güçleri İdlib’de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı
Saldırı sonucu sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi.

Esad rejimine bağlı güçler, Suriye’nin İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara’an kasabasında bir sağlık merkezini hedef aldı. Esad güçlerinin kasabada sivillere hizmet veren sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken, 1’i çocuk ve 2’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı.

SAĞLIK MERKEZİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaşanan saldırının ardından olay yerine sevk edilen Suriye Sivil Savunma ekipleri ise arama kurtarma çalışmaları başlattı. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların ise İdlib kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

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Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.

Sivil Savunma, sağlık merkezinin ise bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığını kaydetti.

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