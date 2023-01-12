Dünya Eşcinsel evliliğe Slovenyadan veto
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Eşcinsel evliliğe Slovenya'dan veto

Slovenya Anayasa Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin resmi birliktelik kurmalarının ve çocukları evlat edinmelerinin yasa dışı olduğunu söyleyerek, evliliğin önünü açabilecek referandumu engelledi.

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Haber Merkezi AA
Eşcinsel evliliğe Slovenyadan veto
Slovenya Parlamentosu

Slovenya Anayasa Mahkemesi Perşembe günü 7'ye 1'lik bir kararla, parlamentonun eşcinsel evlilik ve eşcinsel çiftler tarafından çocuk evlat edinilmesine ilişkin bir referandum yapılmasını engellemesine karar verdi.

Mahkeme yaptığı açıklamada, referandumun kabul edilemez ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Parlamento şu açıklamalarda bulundu:

  • “Eşcinsel evlilik referandumunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Aldığımız başvuru doğrultusunda bu kararı değerlendirdik. Meclisin kararını yedi üye onayladı, biri ise karşı görüş bildirdi.''
  • ''Bu ülkede eşcinsellerin resmi bir birliktelik kurmaları ve çocukları evlat edinmeleri yasa dışıdır.''

Parlamentonun geçen Ekim ayında evlilik eşitliği konulu bir referandum düzenleyerek red kararı vermesinin ardından, bir sivil toplum kuruluşu kararın bozulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

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