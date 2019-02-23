Dünya Escobarın evi 3 saniyede yıkıldı
AMERİKA

Escobar'ın evi 3 saniyede yıkıldı

Escobar'ın evi 3 saniyede yıkıldı

Kolombiya'nın kuzeybatı kesimindeki Medellín kentinde bulunan ve 1993’te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı. Evin yıkımı sadece 3.2 saniye sürdü.

Haber Merkezi IHA
Pablo Escobar, Gaviria, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı.
Pablo Escobar, Gaviria, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı.

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın başkent Bogota’da uzun süre ikamet ettiği Monaco binası, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yıkıldı.
Hakkında pek çok dizi ve film çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın başkent Bogota’da ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı.

Reuters
Escobar'ın evi yıkıldı.

1980’li yıllarda uyuşturucu trafiğinin ve Medellin kartelinin simgelerinden olan bina, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yerle bir edildi.

Yerel saatle 11.50’de patlatılan binanın yıkım işlemleri sabah saat 06.00’da başladı.

Binanın çevresi 100 metreye kadar tahliye edildi. Yıkımda toplam bin 500 kişi ve Afet Risk Yönetimi İdaresi Başkanlığı uzmanları yer aldı.

Reuters
Escobar'ın evinin yıkılışı kameralara yansıdı.


Bölge sakinlerinden Amparo Palacio, "Bunun nihayet sona erdiğine minnettarım. Turistlerin binayı izlemeye, fotoğraf çekmeye, sanki harika bir şeymiş gibi göstermeye gelmelerinden yorulmuştuk” dedi.
Bogota’nın en lüks semti El Poblado’da yer alan bina, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın son ikametgâhı olarak biliniyor.

Escobar'ın kasası bulundu
FOTOĞRAF 11
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Amerika'nın Florida eyaletindeki bu sıradan ev son birkaç gündür medyanın radarında. Bu ilginin sebebi ise Bu evin Hollywood'un hayatını mercek altına alması ile bir kez daha gündeme gelen Pablo Escobar'a ait olması.
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Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan Miami'deki villanın yeni sahibi tarafından hemen yıktırıldığı ortaya çıkmıştı.
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Escobar'ın araziye uyuşturucu ticaretinden kazandığı nakit parayı hatta özel hazinesini gömdüğüne inanan villanın yeni sahibi, binada gizlenmiş bir kasa buldu.
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Kasayı henüz açamayan evin yeni sahibi şimdilik keşfi ile basın mensuplarına poz vermekle yetindi.
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Escobar'ın kayıp milyarlarını nerede sakladığı hala bir gizem.
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Geçtiğimiz aylarda Escobar hakkında bir kitap kaleme alan Escobar’ın baş muhasebecisi ve kardeşi Roberto Escobar, uyuşturucu baronunun nakit destelerini Kolombiyalı tarım alanlarında, yıkık ambarlarda ve kartel üyelerinin evlerinin duvarlarında sakladığını iddia etmişti.
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Escobar'ın her yıl paranın yüzde 10’unu farelerin yediği, sudan hasar gördüğü ya da kaybolduğu gerekçesiyle sildiğini kaydeden Roberto, bunun da 2,1 milyar dolara denk geldiğini yazmıştı.
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Pablo Escobar, gücünün zirvesinde olduğu dönemde dünyadaki kokainin yüzde 80’inini sağlamış ve ABD’ye günlük olarak 15 ton kokaini kaçak olarak sokmuştu.
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Escobar'ın kasası bulundu
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Escobar'ın kasası bulundu
Title
Escobar'ın kasası bulundu
Escobar'ın kasası bulundu
Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan Miami'deki villanın yeni sahibi tarafından hemen yıktırıldığı ortaya çıkmıştı. Son gelişmelere göre, villanın yeni sahibi aradığını bulmuş olabilir.
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