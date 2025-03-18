Esed artıkları başarısız olunca Lübnan'da devreye girdi: Hizbullah üç Suriye askerini öldürdü

Suriye’de devrik rejim artıklarının ülkeyi kaosa sürükleme çabaları sonuç vermeyince, bu sefer devreye İran destekli Hizbullah girdi. Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah mensuplarının Suriyeli 3 askeri kaçırarak infaz ettiğini bildirdi. Yerel kaynaklarsa Suriye üzerinden yürüttüğü silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının çökmesi sonrası Hizbullah’ın böyle bir eyleme giriştiğini belirtti. Suriye ordusuysa saldırı sonrası birliklerini Lübnan sınırına konuşlandırdı. Topçu birlikler gece boyu Lübnan mevzilerini bombaladı.

PUSUYA DÜŞÜRÜP KAÇIRDILAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisi’ne dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtildi. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri kaydedildi. Hizbullah ise iddiaları reddederek olaylarla bağı olmadığını ileri sürdü. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askerleri Hizbullah gruplarının kaçırdığı görüldü.

BİRLİKLERİ SINIRA SEVK ETTİ

Olay sonrası Suriye Savunma Bakanlığı, Humus'un b*atı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti. Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Savunma Bakanlığı’na ait SİHA'lar da Hizbullah’ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor.

İki ülkenin sınırı gece boyunca çatışmalara sahne oldu. Suriye güçleri, Lübnan sınırındaki Kusayr kırsalından Lübnan’ın Hermel bölgesinin kuzeyindeki Kasr beldesine art arda topçu atışları gerçekleştirdi. Lübnan merkezli El-Mayadin’e göre saldırıda 4 kişi yaralandı. NNA'da yer alan haberde ise Kasr beldesine roketlerin düştüğü, roketlerin Humus bölgesinden fırlatıldığı belirtildi.

İSYAN BASTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Eski rejim yanlısı grupların Tartus ve Lazkiye'de halka ve Suriye ordusuna ateş açması sonrası tansiyon yükselmişti. Suriye ordusu başlattığını operasyonla isyancıları etkisiz hale getirmiş, sükunet sağlanmıştı.







