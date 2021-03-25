Dünya Esed rejimi askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor
ASYA

Esed rejimi askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor

Suriye'de Esed rejiminin, askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin para karşılığı Hafter güçlerine katılmak için firar ederek Libya'ya gitmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
Esed rejimi askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor
Esed

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de iç savaşla birlikte giderek büyüyen ekonomik sıkıntılar sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sorunlar yaşıyor.

Rejimin maaş ödemelerinde aksaklık yaşanmasından dolayı Hama, Halep ve Humus bölgelerindeki birçok rejim asker ve milisinin para karşılığında Hafter güçlerine katılmak için Libya'ya gitme arayışında oldukları ileri sürüldü.

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  • Para karşılığı Libya'ya gidebilmek amacıyla rejim saflarında görevli bazı asker ve milislerin ordudan firar ettiği belirtildi.

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