Esed rejimi askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor

Yangında barınakları kül olan Arakanlı Müslüman mültecilere Türkiye’den yardım eli uzanıyor

Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında tahrip olan barınakları yeniden inşa edecek ve sıcak yemek dağıtımı sağlayacak.



Binlerce çadır ve barınağın kül olduğu büyük yangın felaketini haber alan Türkiye'deki sivil yardım kuruluşları bölge için harekete geçti.



Yangın felaketinden zarar gören mağdurlar için öncelikle barınma, gıda, giyim, hijyen başta olmak üzere çeşitli yardımlar dağıtacak.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.