Esed rejimi askerleri Hafter güçlerine katılmak için firar ediyor

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de iç savaşla birlikte giderek büyüyen ekonomik sıkıntılar sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sorunlar yaşıyor.
Rejimin maaş ödemelerinde aksaklık yaşanmasından dolayı Hama, Halep ve Humus bölgelerindeki birçok rejim asker ve milisinin para karşılığında Hafter güçlerine katılmak için Libya'ya gitme arayışında oldukları ileri sürüldü.
- Para karşılığı Libya'ya gidebilmek amacıyla rejim saflarında görevli bazı asker ve milislerin ordudan firar ettiği belirtildi.