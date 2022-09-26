Dünya Esed rejimi Suriye açıklarında batan tekneden kurtulan Filistinlileri hastanede alıkoydu
ORTADOĞU

Esed rejimi Suriye açıklarında batan tekneden kurtulan Filistinlileri hastanede alıkoydu

Beşşar Esed rejimine bağlı güvenlik güçleri, Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen ve Lazkiye iline bağlı Tartus ilçesinin açıklarında batan gemiden kurtulan Suriye'de yaşayan Filistinlileri alıkoydu.

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Haber Merkezi AA
Esed rejimi Suriye açıklarında batan tekneden kurtulan Filistinlileri hastanede alıkoydu
Arşiv.

Suriye'de yaşayan Filistinlilerin insani ve hukuki durumuyla ilgilenen Suriye'deki Filistinliler İçin Çalışma Grubunun medya sözcüsü Fayez Ebu Eyd yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güvenlik güçlerinin, batan tekneden kurtulan Filistinlileri, Lazkiye'ye bağlı Tartus ilçesindeki El Basel Hastanesinde alıkoyduğunu belirtti.

Ebu Eyd, Beşşar Esed rejimi güçlerinin, tekneden sağ kurtulanları tedavi gördükleri sırada "muhalif olma ve güvenlik" gerekçeleriyle alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürüldüklerini ifade etti.

Alıkonulanların sayılarının ve isimlerinin de bilinmediğini belirten Ebu Eyd, "Aşırı gizlilik var. Kimse sayıyı soramaz. Soranlar yakalanır. Ölümden kaçanlar daha kötü bir kaderin eline düştüler." dedi.

Ebu Eyd, batan tekneden sağ kurtulan ve Suriye'deki ayaklanmaların başından bu yana alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan düzensiz göçmen teknesi batmıştı. Teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu ifade edilmişti.

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır, yaşanan tekne faciasında ölü sayısının 94'e yükseldiğini söylemişti.

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