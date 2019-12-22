Esed rejiminin İdlib'e saldırıları durmuyor: 15 köyü ele geçirdiler

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri ve destekçilerinin, İdlib'in güneydoğusunda iki gün önce başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 15'e çıktı.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği 'Kaplan Güçleri' adlı '5. Lejyon' da destek veriyor.

Rejim güçleri, gece geç saatlerde Marratinnuman'a bağlı Rejim kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc ve Seyyadi yerleşimlerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, önceki gün Um Celal ile Um Tüveyne köylerini ele geçirdikten sonra dün Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe ve gece geç saatlerinde ele geçirdiği 6 yerleşimle toplam 15 yerleşimi kontrol altına aldı.

TSK'ye ait gözlem noktası

İdlib'in güneydoğusunda Marratinnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Srıman'daki gözlem noktasının çevrelenme tehlikesinin ortaya çıkacağını değerlendiriyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

REKLAM

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 180 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.