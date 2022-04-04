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Dünya Esed rejiminin İdlibe saldırısında 3 çocuk öldü
ORTADOĞU

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 3 çocuk öldü

Suriye’nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 3 çocuk öldü
Esed rejimi İdlib’e saldırdı

Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı.

Ayrıca gün içerisinde Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Sfohin ve Fileyfin köylerine toplamda 4 hava saldırısı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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