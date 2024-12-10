Esed'in işkenceci generali ölü bulundu

General Ali Mahmud, Suriye'nin eli kanlı devrik lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in sağ koluydu. (Fotoğraftakiler: Mahir Esed - Ali Mahmud - Beşşar Esed)
Suriye’nin eli kanlı devrik lideri Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam’daki karargah ofisinde ölü bulundu. Rejimin devrilmesi sonrası Mahmud’un darbeyi önlemekte başarısız olduğu için intihar ettiği veya infaz edildiği tahmin ediliyor.
Suriye’nin eli kanlı devrik lideri Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam’daki karargah ofisinde ölü bulundu. Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin kanına giren Ali Mahmud’un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.
Rejimin devrilmesi sonrası Mahmud’un darbeyi önlemekte başarısız olduğu için intihar ettiği veya infaz edildiği tahmin ediliyor.
Esed ailesi adına yasadışı işleri yöneten Mahir Esed’in ise nerede olduğu bilinmiyor.
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