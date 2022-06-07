Eşi benzeri görülmedi: Sosyal medyada viral oldu

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk'ta trol üzerinde çalışan balıkçı Roman Fedortsov'un ağına takılan balık görenleri şoke etti. Derin ve tehlikeli denizlerde avlanan balıkçı Roman, trol gemisiyle gezdiği sırada ağına oldukça ilginç bir balık takıldı. Balığı ağda görür görmez bir farklılık olduğunu anlayan Roman, hemen balığı bir kovaya aldı.

Sosyal medyada viral oldu

Roman, daha önce benzerini görmediği balığın gözlerindeki ve pullarındaki ilginçliğe vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı balığın fotoğrafı kısa sürede viral haline geldi. Binlerce beğeni alan ilginç balığa yüzlerce de yorum yapıldı.

Denizlerdeki ürkütücü varlıkları yakalamasıyla bilinen Roman Fedortsov, bu balığın kendisi için de bir ilk olduğunu ve daha önce böyle bir balık tutmadığını dile getirdi. Roman Fedortsov daha önce yakaladığı birbirinden ilginç balıklar ve deniz varlıkları bulunuyor.