Dünya Eşi benzeri görülmedi Sosyal medyada viral oldu
ASYA

Eşi benzeri görülmedi: Sosyal medyada viral oldu

Balıkçı Roman Fedortsov'un Rusya'da ağına takılan balık görenleri hayrete düşürdü. Trol gemisiyle gezdiği sırada ağına takılan balığı sosyal medyada paylaşan Roman, kullanıcıların oldukça dikkatini çekti. İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşi benzeri görülmedi: Sosyal medyada viral oldu
Sosyal medyada viral oldu.

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk'ta trol üzerinde çalışan balıkçı Roman Fedortsov'un ağına takılan balık görenleri şoke etti. Derin ve tehlikeli denizlerde avlanan balıkçı Roman, trol gemisiyle gezdiği sırada ağına oldukça ilginç bir balık takıldı. Balığı ağda görür görmez bir farklılık olduğunu anlayan Roman, hemen balığı bir kovaya aldı.

Sosyal medyada viral oldu

  • Roman, daha önce benzerini görmediği balığın gözlerindeki ve pullarındaki ilginçliğe vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı balığın fotoğrafı kısa sürede viral haline geldi. Binlerce beğeni alan ilginç balığa yüzlerce de yorum yapıldı.
  • Denizlerdeki ürkütücü varlıkları yakalamasıyla bilinen Roman Fedortsov, bu balığın kendisi için de bir ilk olduğunu ve daha önce böyle bir balık tutmadığını dile getirdi. Roman Fedortsov daha önce yakaladığı birbirinden ilginç balıklar ve deniz varlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe iç sahada kazanmak istiyor
SPOR
Fenerbahçe iç sahada kazanmak istiyor
SOLOTÜRKten heyecanlandıran prova

SOLOTÜRK'ten heyecanlandıran prova

Tekirdağ semalarında dakikalarca süzüldüler.
Litvanyada farkı açıyoruz

Litvanya'da farkı açıyoruz

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı Cumhuriyetin silahlanma iddialarını rakamlarla yalanladı

Dikkatleri<br>üzerine çekti

Dikkatleri
üzerine çekti

​İlk defa 11 başladı, attığı gollerle hayran bıraktı.

İngiltere'de oynayabilir

İngiltere'de oynayabilir

​Yeni adresi ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

G.Saraylı yıldızın <br>alınmasını istiyorlar

G.Saraylı yıldızın
alınmasını istiyorlar

​Avrupa devinin taraftarları transfer için anket açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.