Esir takası zalimi gösterdi

İşgalci güç İsrail, her an Filistinlilere işkence, taciz ve saldırılarına devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da terör estiren işgalci güç, Hamas ile yapılan anlaşma gereği serbest bırakılan Filistinli kadın ve çocukların yakınları ile buluşmasına ve sevinç yaşamasına dahi katlanamadı. Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria’ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi. Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria’dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi’nden ayrıldı. İşgalci gücün askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya’da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Öte yandan dün sabah saatlerinde anlaşmanın sona ermesine dakikalar kala ateşkes bir kez daha uzatıldı.

Gaz ve ses bombası kullandı

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı. Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Evlere de baskın düzenlendi

Doğu Kudüs’te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi. İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenledi. İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine “gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması” için baskı uyguluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Sur Bahir Mahallesi’nden Muhammed Cadallah’ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darp etti.

Cesur kız da serbest

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim’den sonra gözaltına aldığı “Filistinli cesur kız” Ahed Temimi’nin de olduğu bildirildi. Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah’a ulaştı. Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

14, 15 ve 16 yaşında çocuklar

Serbest bırakılan Filistinli esirlerin genelde 14, 15 ve 16 yaşlarında olduğu görüldü. Filistinlilerden 14 yaşındaki çocuk İzzeddin Mutasım Tutah, Kudüs’ün Vadi el-Coz bölgesindeki aile evinde yakınları tarafından karşılandı. 14 yaşındaki Ahmed es-Selayme de ailesine kavuştu. Ahmed, Doğu Kudüs’teki evinde ailesi ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı. 15 yaşındaki Filistinli Moataz Khader Al-Salayma, Doğu Kudüs’te ailesine kavuştu. 16 yaşındaki Filistinli Qassam Mahmoud Attoun ve Mohammad Emad Attoun da Doğu Kudüs’ün Sur Baher beldesinde aileleri ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Biri ABD vatandaşı

Beyaz Saray’dan önceki gün yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılan esirler arasında ABD vatandaşı Liat Beinin’in olduğu belirtildi. Lise öğretmeni olduğu aktarılan Beinin’in Batı Kudüs’teki “Yad Vashem Yahudi Soykırım Anıt Müzesi”nde rehber olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

İsrailli esirler el sallayarak ayrıldı

Hamas, mutabakat kapsamında elindeki İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ettiği anlara ait görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Görüntülerde, İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına teşekkür etmesi ve el sallayarak vedalaşmaları ise dikkatleri çekti. Gazze Şeridi’nden gece saatlerinde serbest bırakılan İsrailli esirlerin de Hamas mensuplarına gülümseyerek samimi şekilde veda ettiği görüldü. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının İsrail’e ulaştığını duyurdu. İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10’u İsrailli, 4’ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.







