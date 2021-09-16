Dünya Eski ABD Başkanı Obamadan yıllar sonra İstanbul ve Türkiye açıklaması Hayranlıkla bahsetti
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Obama'dan yıllar sonra İstanbul ve Türkiye açıklaması: Hayranlıkla bahsetti

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı" dedi.

Haber Merkezi AA
Eski ABD Başkanı Obamadan yıllar sonra İstanbul ve Türkiye açıklaması: Hayranlıkla bahsetti
(Obama, 2009'daki Türkiye gezisinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmişti)

Obama "Reshape Virtual Summit 2021" çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı.

"MUAZZAM BİR DENEYİMDİ"

"Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. (Türkiye) Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı" diyen Obama, İstanbul'dayken Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etmenin kendisi için "muazzam" bir deneyim olduğunu söyledi.

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"SULTAN AHMET CAMİSİ DÜNYANIN EN ÖZEL TARİHİ MEKANLARINDAN"

"Sultan Ahmet Camisi sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri" ifadesini kullanan Obama, Başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.

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ı Barack , başkanlık döneminde ülkesinde ilk kez bir yi etti. Obama, ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amerikalı Müslümanların kendisini ayrı hissetmesinin çok büyük bir sorun olduğunu ve ulusun karakterine uymayan bir durum olduğunu ifade eden Obama, İslam'ın barışın ve şefkatin kaynağı olduğunu sözlerine ekleyerek Müslüman polislerin, itfaiyeci ve doktorların kendilerini güvende tuttuğunu bildirdi. Obama, "Hristiyan, Müslüman, Yahudiler hepsi Allah'ın evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.



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