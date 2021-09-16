Eski ABD Başkanı Obama'dan yıllar sonra İstanbul ve Türkiye açıklaması: Hayranlıkla bahsetti

Obama'dan cami ziyaretinde önemli açıklamalar!

ABD Başkan ı Barack Obama , başkanlık döneminde ülkesinde ilk kez bir cami yi ziyaret etti. Obama, İslam ve Müslümanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amerikalı Müslümanların kendisini ayrı hissetmesinin çok büyük bir sorun olduğunu ve ulusun karakterine uymayan bir durum olduğunu ifade eden Obama, İslam'ın barışın ve şefkatin kaynağı olduğunu sözlerine ekleyerek Müslüman polislerin, itfaiyeci ve doktorların kendilerini güvende tuttuğunu bildirdi. Obama, "Hristiyan, Müslüman, Yahudiler hepsi Allah'ın evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.





