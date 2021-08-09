Eski ABD Başkanı Obama’nın dev doğum günü partisine tepki

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde sağlık uzmanları maske takılması yönünde vatandaşları uyarırken, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcıdan tepki topladı.

TEPKİ TOPLADI

ABD’li şarkıcı Erykah Abi Wright sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, Obama’nın partide yüz maskesi takmadan dans ettiği ve bir kadına sarıldığı anlar yansırken, birçok kişinin ise partiye yüz maskesiz katılması dikkat çekti.

DEV ÇADIRDA PARTİ YAPTILAR



Paylaşımın ardından İngiliz merkezli Daily Mail gazetesinde yer alan haberlerde ise eski Başkan Obama’nın Massachusetts eyaletinde yer alan Martha’s Vineyard Adası’nda yer alan yaklaşık 12 milyon dolar değerindeki malikanesinde kurulan dev çadırda düzenlenen doğum günü partisine ilk başta yaklaşık 500 kişi ile 200 görevlinin katılacağı, fakat sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle katılımcı sayısının düşürülerek katılımcı sayısında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Ayrıca bir çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre doğum günü partisine 300 ila 400 kişinin katılım sağladığını delirten Daily Mail, partiye birçok ünlü ismin de katıldığını belirtti.

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