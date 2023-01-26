Eski ABD Başkanı Trump Facebook ve Instagram'a geri dönüyor

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Eski ABD Başkanı Trump
Clegg açıklamasında hesapların açılma sebebi olarak halkın, bilinçli seçimler yapabilmesi için politikacıların söylediklerini duyması gerektiği gösterildi. Kararın Trump’ın yeniden Başkanlık için aday olması sebebiyle alındığı ve gelecek günlerde Facebook ve Instagram hesaplarının açılacağı belirtildi.
Halk siyasetçilerinin iyi, kötü veya çirkin ne söylediklerini duyabilmeli ki sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin. Ancak bu, insanların platformumuzda söyleyebileceklerinin sınırı olmadığı anlamına gelmez. Gerçek dünyaya zarar verme konusunda net bir risk olduğunda ki bu, Meta'nın kamu söylemine müdahale etmesi için tasarlanmış yüksek bir sınırdır, harekete geçeriz.”
Meta, 6 Ocak 2021'de meydana gelen Washington İsyanlarında Trump’ın saldırganları övmesi üzerine hesapları süresiz olarak askıya almıştı. Meta 'olağanüstü koşullarda olağanüstü bir karar' aldığını ve 7 Ocak’ta Trump’ın hesaplarını 'kamu yararı gözeterek' askıya aldığını duyurmuştu.