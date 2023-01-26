Eski ABD Başkanı Trump Facebook ve Instagram'a geri dönüyor

Trump’ın hesaplarının askıya alınmasına neden olan paylaşımlar konusunda ise

“Bu tür gönderilerin dağıtımını sınırlayabilir ve tekrarlanan durumlarda reklam araçlarımıza erişimi geçici olarak kısıtlayabiliriz. Bu adım, içeriğin Trump'ın hesabında görünür kalacağı, ancak Trump'ı takip etseler bile insanların akışlarında dağıtılmayacağı anlamına gelir. Ayrıca, yeniden paylaş düğmesini bu tür gönderilerden kaldırabilir ve önerilmelerini veya reklam olarak yayınlanmasını durdurabiliriz”