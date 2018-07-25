Dünya Basit ve katlanılmaz
AVRUPA

'Basit ve katlanılmaz'

Almanya Dışişeri Bakanı Heiko Maas'ın Mesut Özil hakkındaki paylaşımı tepki çekmeye devam ediyor. Eski Almanya Başbakanı Schröder, Maas'ın kullandığı ifadeler hakkında, "Basit ve katlanılamaz" dedi.

Haber Merkezi AA
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında olumsuz ifadeler kullanan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı eleştirdi.

Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan Schröder, Bakan Maas'ın Mesut Özil hakkında pazartesi günü kullandığı "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim'' ifadeleri için ''Basit ve katlanılamaz'' dedi.

Maas'ın açıklamalarını "sıkıcı ifadeler" olarak niteleyen Schröder, söz konusu ifadelerin sosyal demokratların uyuma dair görüşleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Maas'ın, Mesut Özil hakkındaki ifadeleriyle dolaylı olarak futbolcuyu çok para kazanmak ve Almanya'da yaşamamakla itham ettiğini ifade eden Schröder, Maas'ın Özil'in Almanya'ya gerçekten ait olup olmadığı konusunda kuşkusu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Schröder, Heiko Maas'ın açıklamalarının Mesut Özil'i, ailesinin Türk kökenli olması nedeniyle istemeyenlerin eline koz verdiğini de dile getirdi.

Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

​TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik görüşmeleri başladı.
İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'u sağanak vurdu

Sağanak nedeniyle bazı metro ve tramvay seferleri durduruldu.
Terörle mücadelede yeni dönem

Terörle mücadelede yeni dönem

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Brunson'a ev hapsi

Brunson'a ev hapsi

​ABD'li rahip Andrew Brunson'a adli kontrol şartı.
İhbar yağdı

İhbar yağdı

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası var.
ABD'li rahip uçurdu

ABD'li rahip uçurdu

​Ev hapsi kararıyla 14 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.
Şerhler kalktı

Şerhler kalktı

155 bin kişinin pasaport şerhi kaldırıldı.
16 yıllıkdavayı kaybetti

16 yıllıkdavayı kaybetti

​83 yıldır kullanılan şekil mahkemeye taşınmıştı.

Emsal karar

Emsal karar

Kaza halinde kasko şirketi ödeme yapmayacak.
'Hem komşuhem ortak'

'Hem komşuhem ortak'

Başkan Erdoğan'dan, İran'la ilgili açıklama.
CHP'dekurultay krizi

CHP'dekurultay krizi

​Kılıçdaroğlu, toplanan imzalarla ilgili konuştu.
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı.
Yönünü değiştirtmiş

Yönünü değiştirtmiş

​Adil Öksüz'ün otelde yaptığı dikkati çekti.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

Akşener'in açıklamasından sonra İyi Parti karıştı.
Hocaların hocası

Hocaların hocası

Batı'ya Osmanlı'yı tanıtan bilge, Halil İnalcık vefatının ikinci yılında anılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.