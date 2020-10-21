Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli: Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, uluslararası toplumun Ermenistan'ın sivil katliamlarına sessiz kalması tepki çekmeye devam ediyor. Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli Ermenistan'ın ordu sayılarını az göstererek, kendisini, dünya kamuoyuna "savunmasız ve haklı" olan taraf olarak göstermek istediğini belirtti.
Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendirdi.
KİMSENİN GÖRMEDİĞİ "PARALI ASKERLER" VAR!
Ermenistan'ın çoğunlukla çatışmaların doğasına ilişkin yanlış beyanlarla sempati kazanmaya çalıştığını söyleyen Cihangirli, "Küçük bir Ermenistan 100 milyonluk Türkiye ve 10 milyonluk Azerbaycan'a karşı savaşıyor retoriğini kullanıyorlar. Ayrıca Ortadoğu'dan getirildiği iddia edilen ancak kimsenin görmediği paralı askerler duyuyoruz" ifadelerini kullanıyor.
ERMENİSTAN DÜNYA KAMUOYUNU YANILTIYOR
Ermenistan'ın ayrıca fotoşoplu görüntülere de sıklıkla başvurduğunu söyleyen Cihangirli dünya kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söylüyor. Cihangirli bölgedeki kalıcı çözümün Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve siyasi çözüm için müzakerelerin başlamasıyla gerçekleşeceğini ifade ediyor.
Türkiye'nin Azerbaycan'ın kardeş ulusu olarak bölgede önemli bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Cihangirli, toprak bütünlüğünün ihlaline karşı Azerbaycan'ın yanında durduğunu söyledi.
AZERBAYCAN KALICI BARIŞI SAĞLAMAK İSTİYOR
Azerbaycan'ın hedefinin toprak bütünlüğünün sağlamak ve bölgede karıcı barışın kurulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Cihangirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgal altındaki topraklarda yaşayan vatandaşların güvenliğini teminat altına aldığını söyledi. Cihangirli ayrıca Azerbaycan'ın amacının özellikle yerlerinden edilmiş 800 bin Azeri vatandaşının geri dönüşünü koruma altına almak olduğunu ifade etti.
DÜNYA KATLİAMA TARAFLI BAKIYOR
Azerbaycan ordusu karşısında verilen büyük kayıplardan sonra Ermenistan'ın daha da agresifleşerek Gence'ye saldırdığını söyleyen Cihangirli, Ermenistan'ın imza attığı sivil katliamlarla dünyadaki imajının darbe aldığını belirtti. Dünya basının Gence saldırılarını taraflı yansıttığını söyleyen Cihangirli, basın kuruluşlarının sivil katliamını, Azerbaycan'ın verdiği askeri karşılık haberleriyle "yumuşatmaya" çalıştığını söyledi.
ANAR CİHANGİRLİ KİMDİR?
Anar Cihangirli, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan temsilcisi olarak görev yaptı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında Politik ve Askeri İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını yapan Anar Cihangirli şu anda Kanada'da Ontario'daki bir belediye yönetiminde danışmanlık ve Azeri Kanadalılar Ağı Direktör Yardımcılığı görevini yürütüyor.