Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi
ASYA

Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli: Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu karşısındaki yenilgisi ile daha da agresifleşerek sivil katliamlar gerçekleştirdiğini söylüyor. Ermenistan'ın yanlış verilerle dünya kamuoyunu yanıltarak kendisini "savunmasız ve haklı" taraf olarak yansıtma amacını taşıdığını ifade eden Cihangirli, Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarını yenisafak.com'a değerlendirdi. Cihangirli, dünya basınının Gence saldırılarını taraflı yansıttığını, Avrupa medyasının sivil katliamını, Azerbaycan'ın verdiği askeri karşılık haberleriyle "yumuşatmaya" çalıştığını söyledi.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Ermenistan Gence'de sivilleri hedef almıştı.
Ermenistan Gence'de sivilleri hedef almıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, uluslararası toplumun Ermenistan'ın sivil katliamlarına sessiz kalması tepki çekmeye devam ediyor. Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli Ermenistan'ın ordu sayılarını az göstererek, kendisini, dünya kamuoyuna "savunmasız ve haklı" olan taraf olarak göstermek istediğini belirtti.

Eski Azerbaycanlı diplomat Anar Cihangirli Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendirdi.

Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek: Uluslararası toplumu kınamaya çağırdı
GÜNDEM
Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek: Uluslararası toplumu kınamaya çağırdı

KİMSENİN GÖRMEDİĞİ "PARALI ASKERLER" VAR!

Ermenistan'ın çoğunlukla çatışmaların doğasına ilişkin yanlış beyanlarla sempati kazanmaya çalıştığını söyleyen Cihangirli, "Küçük bir Ermenistan 100 milyonluk Türkiye ve 10 milyonluk Azerbaycan'a karşı savaşıyor retoriğini kullanıyorlar. Ayrıca Ortadoğu'dan getirildiği iddia edilen ancak kimsenin görmediği paralı askerler duyuyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Ermeni sözcüden yenilgiye kılıf: Geri çekilmek yenilgi değildir
DÜNYA
Ermeni sözcüden yenilgiye kılıf: Geri çekilmek yenilgi değildir

ERMENİSTAN DÜNYA KAMUOYUNU YANILTIYOR

Ermenistan'ın ayrıca fotoşoplu görüntülere de sıklıkla başvurduğunu söyleyen Cihangirli dünya kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söylüyor. Cihangirli bölgedeki kalıcı çözümün Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve siyasi çözüm için müzakerelerin başlamasıyla gerçekleşeceğini ifade ediyor.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın kardeş ulusu olarak bölgede önemli bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Cihangirli, toprak bütünlüğünün ihlaline karşı Azerbaycan'ın yanında durduğunu söyledi.

İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak
DÜNYA
İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

AZERBAYCAN KALICI BARIŞI SAĞLAMAK İSTİYOR

Azerbaycan'ın hedefinin toprak bütünlüğünün sağlamak ve bölgede karıcı barışın kurulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Cihangirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgal altındaki topraklarda yaşayan vatandaşların güvenliğini teminat altına aldığını söyledi. Cihangirli ayrıca Azerbaycan'ın amacının özellikle yerlerinden edilmiş 800 bin Azeri vatandaşının geri dönüşünü koruma altına almak olduğunu ifade etti.

Azerbaycan askeri Ermenistan güçleriyle cephede çarpışırken müjdeyi aldı
DÜNYA
Azerbaycan askeri Ermenistan güçleriyle cephede çarpışırken müjdeyi aldı

DÜNYA KATLİAMA TARAFLI BAKIYOR

Azerbaycan ordusu karşısında verilen büyük kayıplardan sonra Ermenistan'ın daha da agresifleşerek Gence'ye saldırdığını söyleyen Cihangirli, Ermenistan'ın imza attığı sivil katliamlarla dünyadaki imajının darbe aldığını belirtti. Dünya basının Gence saldırılarını taraflı yansıttığını söyleyen Cihangirli, basın kuruluşlarının sivil katliamını, Azerbaycan'ın verdiği askeri karşılık haberleriyle "yumuşatmaya" çalıştığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar zayıflıklarının hıncını sivil halktan aldı

ANAR CİHANGİRLİ KİMDİR?

Anar Cihangirli, Avrupa Birliği'nin Azerbaycan temsilcisi olarak görev yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında Politik ve Askeri İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını yapan Anar Cihangirli şu anda Kanada'da Ontario'daki bir belediye yönetiminde danışmanlık ve Azeri Kanadalılar Ağı Direktör Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
OYNAT 07:40
Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi
27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.



Abone Ol Google News
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali
Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi

Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

​Dünya Ermeni katliamlarını yumuşatıyor...
Kadıköylülerin başı kahverengi kokarca böceği ile dertte: Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor

MSB paylaştı

MSB paylaştı

Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu.

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

Yeni gelir kapısı oldu

Yeni gelir kapısı oldu

'Süper besin' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.