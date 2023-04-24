Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Myanmar'ı ziyaret etti

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un, eski dünya liderlerinin yer aldığı uluslararası bir sivil toplum örgütü olan "The Elders" grubu adına Myanmar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV, Ban'ın beraberindeki heyetle başkent Nepido'ya geldiğini duyurdu.

Öte yandan, The Elders adına Myanmar'ı ziyaret eden Ban'ın, ülkenin askeri lideri General Min Aung Hlaing ile görüşeceği iddia edildi.

The Elders, 2007'de Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela tarafından dünya kamuoyunca tanınmış kişileri bir araya getirilerek kurulmuştu.

Ban, 2014'te yaptığı Myanmar ziyaretinde liderlere "insan haklarını desteklemeleri" tavsiyesinde bulunmuştu.









Myanmar'daki askeri darbe





Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.





Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.





Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.



















