Japonya'dan Myanmar'a 60 milyon dolarlık insani yardım

Myanmar'da iki yıl önce ordunun ülke yönetimine el koyması sonrası uygulanan olağanüstü halin, şubatta 6 ay daha uzatılması insani krizi şiddetlendirdi.

Tokyo hükümeti, Myanmar halkına insani yardımın hala acil ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Habere göre Japonya, Myanmar'a gıda, ilaç, altyapı ve sağlık alanlarını kapsayan 60 milyon dolarlık insani yardım gönderme kararı aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa yaptığı açıklamada, ülkesinin, insani krizin şiddetlendiği Myanmar'da halka yardım etmeyi sürdüreceğini bildirdi.





Myanmar'daki askeri darbe





Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti.

Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alınırken 13 bin 719 kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Askeri mahkemeler, 143 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi, bu da 1,1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.



