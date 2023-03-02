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Dünya

Japonya'dan Myanmar'a 60 milyon dolarlık insani yardım

Japonya, Myanmar'da gerçekleşen askeri darbe sonrası yaşanan gıda ve günlük ihtiyaç ürünleri sıkıntısının sürmesi sebebiyle 60 milyon dolarlık insani yardımın gönderileceğini açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa, insani krizin şiddetlendiği Myanmar'da halka yardımın devam edeceğini belirtti.

09:21 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Myanmar'da askeri darbe sonrası oluşan gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısı derinden hissediliyor.

Myanmar'da askeri darbe sonrası oluşan gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısı derinden hissediliyor.

Myanmar'da iki yıl önce ordunun ülke yönetimine el koyması sonrası uygulanan olağanüstü halin, şubatta 6 ay daha uzatılması insani krizi şiddetlendirdi.

Tokyo hükümeti, Myanmar halkına insani yardımın hala acil ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Habere göre Japonya, Myanmar'a gıda, ilaç, altyapı ve sağlık alanlarını kapsayan 60 milyon dolarlık insani yardım gönderme kararı aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa yaptığı açıklamada, ülkesinin, insani krizin şiddetlendiği Myanmar'da halka yardım etmeyi sürdüreceğini bildirdi.


Myanmar'daki askeri darbe


Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti.

Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alınırken 13 bin 719 kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Askeri mahkemeler, 143 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi, bu da 1,1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.


#Japonya
#Myanmar
#askeri darbe
#gıda ve günlük ihtiyaç
#yardım
2 saat önce
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Japonya'dan Myanmar'a 60 milyon dolarlık insani yardım
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