Eski Bolivya Devlet Başkanından 'planlı darbe' iddiası

Morales, Devlet Başkanı Arce'nin "timsah gözyaşları dökerek halkı kandırdığını" savunarak, "Burada birkaç ayrıntı var, başlangıçta yani çarşamba gecesine kadar, hatta perşembe sabahı bile bunun bir darbe olduğunu düşündüm ama şimdi kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." diye konuştu.