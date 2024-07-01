|
Dünya

Eski Bolivya Devlet Başkanından 'planlı darbe' iddiası

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik 26 Haziran'da yapılan askeri darbe girişimine ilişkin, "Kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." dedi.

08:06 - 1/07/2024 lundi
AA
Luis Arce - Evo Morales
Luis Arce - Evo Morales
"Kawsachun Coca Radio" isimli basın kuruluşuna değerlendirmede bulunan Morales, görevden alınan eski General
Jose Zuniga
'nın başını çektiği askeri darbe girişiminin bir aldatmacadan ibaret olduğunu öne sürdü.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin lideri Morales, darbe girişimi olarak nitelendirilen askeri kalkışmanın kendisinde ciddi şüphelere yol açtığını belirtti.


Morales, Devlet Başkanı Arce'nin "timsah gözyaşları dökerek halkı kandırdığını" savunarak, "Burada birkaç ayrıntı var, başlangıçta yani çarşamba gecesine kadar, hatta perşembe sabahı bile bunun bir darbe olduğunu düşündüm ama şimdi kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." diye konuştu.


Luis Arce

Tutuklanan Zuniga'nın 6 ay içinde serbest kalacağını savunan Morales,
"Bu vesileyle tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum: Lucho (Devlet Başkanı Arce) yalan söyledi. Kendi kendine darbe uydurmasıyla Bolivya halkını kandırdı."
ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 28 Haziran'daki açıklamasında,
"kendi kendine darbe planladı"
iddialarına tepki göstermiş, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini bildirmişti.
Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Arce,
"Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması nasıl olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti."
ifadesini kullanmıştı.


Ne olmuştu?


Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.


Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.


Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.


Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.


Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.


Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.



#Bolivya
#Evo Morales
#Luis Arce
#darbe
il y a 17 minutes
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sosyal yardım ödemeleri artacak: Temmuz emekli zammı ile maaşlar değişiyor! Aile Destek, engelli maaşı...