Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma özel aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu.

Mahkemeye itaatsizlik suçundan hakkında 15 ay hapis cezası bulunan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, şiddet içermeyen suçlarla ilgili özel aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu.





Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola, basına yaptığı açıklamada, Zuma'nın, cezaevlerinde yüzde 143'ü bulan aşırı doluluk oranı nedeniyle çıkarılan özel aftan yararlandığını duyurdu.





Lamola, 9 bin 488 mahkumun yararlandığı bu affın Zuma'ya özel olmadığını vurguladı.





Güney Afrika Islah Hizmetleri Komiseri Vekili Makgothi Thobakgale de yaptığı açıklamada, Zuma'nın bu sabah yerel saatle 06.00'da KwaZulu-Natal eyaletindeki Escourt Cezaevi'ne teslim olduktan sonra sisteme kaydedildiğini bildirdi.





Buna göre, cezaevinde bir saat geçiren Zuma, özel af işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.





Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zuma küçük bir konvoy eşliğinde Nkandla'ki çiftliğine döndü. Kolluk kuvvetleri, çiftliğin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, basın mensuplarının eve yaklaşmasına izin vermedi.





Zuma'nın 15 aylık hapis cezası

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama gibi çok sayıda suçtan soruşturmalar bulunan Zuma, bu soruşturmalarda ifade vermeye gitmediği için Anayasa Mahkemesince "mahkemeye itaatsizlikten" 15 ay hapis kararını önce direnişle karşılamıştı.





Taraftarlarının silahlı şekilde Zuma'nın evinin etrafında toplandığı gergin bir sürecin ardından 8 Temmuz'da teslim olan Zuma, Estcourt Cezaevi'ne konulmuş, bunun üzerine ülkenin en kalabalık eyaletlerinde Gauteng ve KwaZulu Natal'da günlerce süren şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.





Bu olaylarda resmi kayıtlara göre 354 kişi hayatını kaybetmişti. Sigorta kayıtlarına göre 1 milyar doların üzerinde maddi hasar meydana gelmişti.





Zuma 14 Ağustos'ta bir ameliyat için hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra, itirazlara rağmen sağlık gözetiminde olmak üzere evine çıkarak hapis cezasının kalan süresini burada geçirmişti.

Bununla birlikte, mahkeme Zuma'nın hapis cezasının kalanını cezaevinde geçirmesine karar verdiyse de, Zuma bu karara itiraz ederek teslim olmamıştı.





Bugünkü af kararıyla birlikte, eski cumhurbaşkanı 2 yıllık tartışmalı bir sürecin ardından resmi olarak özgürlüğüne kavuşmuş oldu.





Jacob Zuma

2009-2018 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten Zuma, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından yönetimden el çektirilmişti.





Ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin kalesi ANC, 1994 yılında beri kesintisiz olarak iktidarda bulunuyor.





Genç yaşlardan itibaren ANC çevrelerinde yer alan ve partinin yeraltı direniş örgütü Ulusun Mızrağı (Umkhonto we Sizwe) üyesi olan Zulu asıllı Zuma, 1963 yılında rejim güçlerince yakalanıp, ülkenin ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela ile Robben Adası'nda 10 yıl hapis yattı.





Hapisten çıktıktan sonraki yıllarda yeraltında ANC'nin önde gelen liderlerinden biri haline gelen Zuma, demokrasiye geçişten sonra da politikada aktif olarak yer aldı.





Güney Afrika'nın en kalabalık etnik grubu Zulu halkına mensup olan Zuma, başta ANC'nin gelenekçi kanadı olmak üzere, geniş bir destekçi kitlesine sahip bulunuyor.















