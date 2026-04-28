Eski Mossad Direktörü Gazze itirafıyla İsrail'i eleştirdi: Yahudi olmaktan utanıyorum

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost'u hatırlattığına işaret eden Pardo, "Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.