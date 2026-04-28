Eski Mossad Direktörü Gazze itirafıyla İsrail'i eleştirdi: Yahudi olmaktan utanıyorum

Eski Mossad Direktörü Gazze itirafıyla İsrail'i eleştirdi: Yahudi olmaktan utanıyorum

21:19 28/04/2026, Salı
Pardo, Batı Şeria’da gördüklerinin utanç verici olduğunu söyledi.
Pardo, Batı Şeria’da gördüklerinin utanç verici olduğunu söyledi.

Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusu ve toprak gaspçısı İsraillilerin Filistinlilere yönelik uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Pardo, bölgede yaşananları Holokost’a benzeterek “Gördüklerim Yahudilere yapılanları hatırlattı” ifadelerini kullandı. Yağma ve şiddet mağduru Filistinli ailelerle görüştüğünü belirten eski istihbarat şefi, “Yahudi olmaktan utanıyorum” dedi. Açıklamalar İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarını Holokost'a benzeterek, "Yahudi olmaktan utanıyorum." dedi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi.

"Utanç duyuyorum"

"Eski Mossad Direktörü, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Şeria'daki bölgeleri gezdi." ifadesine yer verilen haberde, Pardo'nun "yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüştüğü" aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost'u hatırlattığına işaret eden Pardo, "Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gaspçı İsrailliler her gün saldırı gerçekleştiriyor

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.



