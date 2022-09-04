Dünya Eski SPD lideri Almanya ABDnin kuklası oldu
AVRUPA

Eski SPD lideri: Almanya ABD’nin kuklası oldu

Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eski lideri ve Sol Parti’nin kurucusu Oskar Lafontaine, Almanya’nın Rusya- Ukrayna Savaşı’ndaki politikasını eleştirerek, “Almanya, ABD’nin kuklası gibi davranıyor” dedi. SPD’nin eski lideri, 78 yaşındaki siyasetçi ve fizikçi Lafontaine, Berliner Zeitung gazetesine verdiği demeçte Almanya’nın dış politikasını değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski SPD lideri: Almanya ABD’nin kuklası oldu
Oskar Lafontaine

2013’ün sonlarında Ukrayna’da başlayan Meydan Ayaklanması’nı ABD destekli bir darbe olarak niteleyen Alman siyasetçi, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin ilk kez Batı tarafından çıkarıldığını ve Avrupa’nın, Moskova’nın güvenlik endişelerine saygı duymadığını ifade etti. ‘BAĞIMSIZ BİR ÜLKE DEĞİLİZ’ Alman siyasetçi Lafontaine, Almanya’nın gözü kapalı ABD’nin dış politikasını takip ettiğini ve Almanya’nın bağımsız bir ülke olmadığını söyledi. Berlin yönetiminin Ukrayna’daki savaşta ABD’nin kuklası gibi davrandığını vurgulayan Lafontaine, “ABD’nin talebi üzerine inşası bitmesine rağmen Kuzey Akımı-2 doğal gaz boru hattı çalıştırılmadı. Kesinlikle bağımsız bir devlet değiliz. Bu dış politika, ülkemize zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Lafontaine ayrıca, ABD’nin yurt dışındaki en büyük askeri merkezlerinden birinin de Almanya’da bulunan NATO Rammstein Hava Üssü olduğunu hatırlattı. Tecrübeli Alman politikacı, mart ayında Sol Parti’den istifa ederek aktif siyasi kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
FOTOĞRAF 7
Title
Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.<br><br>Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.
Title
Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.<br><br>Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.
Title
Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.<br><br>Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.
Title
Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.<br><br>
Title
Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.<br><br>
Title
Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.<br><br>Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.
Title
Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
Almanya'da, enerji tasarrufu sağlamak ve Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.
Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe rahat kazandı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
70 bin kişidenhükümet karşıtı protesto

70 bin kişiden
hükümet karşıtı protesto

​Çekya'da göstericiler hükümetin Rusya politikalarına tepki gösterdi.
İlk görevimiz Allaha vefa

'İlk görevimiz Allah'a vefa'

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu.

​Sosyal medyadaki iddialara yalanlama geldi.

​Dokunulmazlığı kaldırılan vekil Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Temeli atıldı, en az 100 milyon dolar harcanacak.

​Sıfırdan başladılar: Spor sahası işsizlere ekmek kapısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da CHP'ye net mesaj.

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.