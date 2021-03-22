Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesindeki izdihamda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Ekvator Ginesi’nde art arda patlama: 20 kişi hayatını kaybetti

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi. Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi. Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.