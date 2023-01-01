|
Dünya
Estonya'dan Ukrayna'ya askeri destek
Estonya, değeri 113 milyon avro olan bu zamana kadarki en büyük askeri yardımını Ukrayna'ya gönderme kararına vardı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yardımın içeriği tanksavarlar ve çeşitli mühimmatlar olarak belirtildi.
13:06 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Ukrayna'ya yaptığımız toplam askeri yardımın gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 1'ini aşmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Kallas, savaşın bitmesini istediklerini belirterek, "Rusya savaşı sürdürmek istediğinin açık sinyallerini veriyor. İnsan gücü ve teknolojideki kayıplara rağmen, Rusya'nın depolarında hala savaşa girmeye hazır binlerce tank, zırhlı araç ve top bulunuyor. Bu nedenle tüm transatlantik topluluğu Ukrayna'nın zaferini garanti altına almak için daha fazlasını yapmalı ve daha büyük ölçekte ve hızda askeri yardım sağlamalıdır. Stoklarımıza bir göz atalım ve sektörümüzün daha çok, daha hızlı üretmesini sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Rus saldırganlığının herkes için bir bedeli olduğunun altını çizen Kallas, "Bu bedeli biz avro olarak ödüyoruz ama Ukrayna insan hayatıyla ödüyor. Saldırganlık işe yararsa bu bedel tüm dünya için çok daha yüksek olacaktır." görüşünü aktardı.


#Estonya
#silah
#Ukrayna
#yardım
1 saat önce
default-profile-img
Estonya'dan Ukrayna'ya askeri destek
Adana Demirspor Mert Çetin'i kiraladı
Zelenskiy: Kurtarma çalışmaları dokuz saat sürdü
Merkez Bankası'ndan ihracatçılara destek paketi: Detaylar yarın açıklanacak
Son deprem nerede oldu? 19 Ocak son dakika depremler listesi
İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.