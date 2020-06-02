Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Etiyopyada kaçak avcılar 6 fili öldürdü Bu olay Doğu Afrikadaki en büyük katliam
AFRİKA

Etiyopya'da kaçak avcılar 6 fili öldürdü: Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam

Etiyopya Mago Ulusal Parkı Müdürü su içmek için parkın dışına çıkan fillerin kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti. Olayın katliam olduğunu vurgulayan Bulmi, "Daha önce böyle bir olay görmemiştim. Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Etiyopya Mago Ulusal Parkı Müdürü Ganabul Bulmi, fillerin su içmek için parkın dışına çıktığı sırada kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

"Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam"

Olayın katliam olduğunu vurgulayan Bulmi, "Daha önce böyle bir olay görmemiştim. Bu olay Doğu Afrika'daki en büyük katliam" dedi.

  • Bulmi, fillere yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Olayın 26 Mayıs’ta yaşandığı ve avcıların hayvanların dişlerini çıkararak olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Geçen yıl kaçak avcılar tarafından 10 fil öldürülmüştü.

Etiyopya'da 1970'lerde 10 binden fazla fil yaşarken kaçak avcılık ve doğal dengenin bozulması nedeniyle bu rakam günümüzde 3 bine kadar geriledi.

Yangından kurtardığı tavuğu ile evinin yanışını izledi
GÜNDEM
Yangından kurtardığı tavuğu ile evinin yanışını izledi
Abone Ol Google News
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Adıyaman'daki balık ölümleri endişelendirdi.
Avrupada son 24 saat

Avrupa'da son 24 saat

​İşte ülke ülke bütün veriler.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Bir gecede 700 kişi gözaltına alındı.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Sosyal mesafe kalmadı

Sosyal mesafe kalmadı

​İstanbul'da geç gelen otobüslere vatandaştan tepki.
Kritik toplantıdan bildiri

Kritik toplantıdan bildiri

​Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika sürdü.

Kardeş ülkeden <br>kötü haber

Kardeş ülkeden
kötü haber

Rekor sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçti.
'Maskeli' oturum

'Maskeli' oturum

TBMM Genel Kurulu 48 gün sonra toplandı.
İstanbul'da <br>şiddetli yağış

İstanbul'da
şiddetli yağış

Pazarı su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İkinci dalga riski

İkinci dalga riski

​ABD'deki protestolar yeni bir krize kapı aralayabilir.
Çince uyardı

Çince uyardı

Bakan Koca'dan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması.
Polis işkencesi!

Polis işkencesi!

​Minneapolis polisi 58 kişiyi daha böyle öldürmüş.
Kredi paketi uyarısı

Kredi paketi uyarısı

​Fiyat artıran krediden yararlanamayacak.
Denizin rengi değişti!

Denizin rengi değişti!

İSKİ, Avcılar sahilini pislik ve kokuya boğdu
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.