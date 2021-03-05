Dünya Etna yanardağından ürküten görüntü
AVRUPA

Etna yanardağından ürküten görüntü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna Dağı patlamaya devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü.
Dumanı üstünde Etna yanardağından ürküten görüntü.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna Dağı patlamaya devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar sürüyor. Avrupa kıtasının 3 bin 326 metreyle en yüksek yanardağı Etna’da dün gerçekleşen volkanik patlamanın ardından yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı anlar görüntülendi. Etna'dan yükselen dumanları kayda alan Meagan Huddleston, "Bir yanardağın patlamasını izlerken hiç bu kadar huzurlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.

6 KEZ FAALİYETE GEÇTİ
İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.

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