Dünya Euronews dövizin çakılmasını TLde sert düşüş diye haberleştirdi
AVRUPA

Euronews dövizin çakılmasını “TL’de sert düşüş” diye haberleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomik kararları açıklaması sonrası döviz çakılmıştı. Avrupa odaklı yayın yapan Euronews kanalı, bu gelişmeyi çarpıtarak takipçilerine aktardı. TL, kısa sürede yüzde 20'yi bulan değer kazanmasına rağmen "Lirada sert düşüş. Para birimi, dolar karşısında rekor düşük seviyeye indi" ifadesini kullandılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Euronews dövizin çakılmasını “TL’de sert düşüş” diye haberleştirdi
Euronews

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. TL, kısa süre içinde yüzde 20'yi bulan değer kazandı.

EURONEWS UYANAMADI

Gündemdeki yerini koruyan bu gelişme, dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. O kuruluşlardan biri olan ve Avrupa odaklı yayınlar yapan Fransa merkezli Euronews televizyon kanalı, bir çarpıtmaya imza attı.

Fotoğraf: Dr. Işıl Acehann
Fotoğraf: Dr. Işıl Acehann

'Günaydın Avrupa' isimli sabah programında, KJ'de "Türk Lirası Düşüşü... Faiz oranları düşmeye devam ederken, para birimi, dolar karşısında rekor düşük seviyeye indi" ifadelerine yer verdiler. TL'nin kısa sürede kazandığı değeri görmeyip, "Türk Lirası düşmeye devam ediyor" algısı yaptılar.

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