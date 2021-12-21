Euronews dövizin çakılmasını “TL’de sert düşüş” diye haberleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. TL, kısa süre içinde yüzde 20'yi bulan değer kazandı.

EURONEWS UYANAMADI

Gündemdeki yerini koruyan bu gelişme, dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. O kuruluşlardan biri olan ve Avrupa odaklı yayınlar yapan Fransa merkezli Euronews televizyon kanalı, bir çarpıtmaya imza attı.

Fotoğraf: Dr. Işıl Acehann

'Günaydın Avrupa' isimli sabah programında, KJ'de "Türk Lirası Düşüşü... Faiz oranları düşmeye devam ederken, para birimi, dolar karşısında rekor düşük seviyeye indi" ifadelerine yer verdiler. TL'nin kısa sürede kazandığı değeri görmeyip, "Türk Lirası düşmeye devam ediyor" algısı yaptılar.

REKLAM

GÜNDEM Bakanı Nebati duyurdu: TL düzenlemesi 14'te açıklanacak

EKONOMİ Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar

DÜNYA Doların düşmesine İngiliz ekonomistin yorumu: Kariyerimde böyle bir şey görmedim