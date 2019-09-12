Evanjeliklerin gözde prensi

Ziyaretin 11 Eylül saldırılarının 18’nci yıldönümünden bir gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Evanjelik Rosenberg, “Bir yıldan kısa bir zaman içinde yeniden Suudi Arabistan’da olmak onur verici. Veliaht Prens ve diğer yetkililerle, terörizm, barış, dini özgürlükler ve insan hakları konularını görüşmek için biraraya geldik” ifadelerini kullandı.

9 kişilik Evanjelik heyet, Veliaht Prens dışında, Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ve Müslüman Dünya Birliği Genel Sekreteri Muhammed el-İssa ile de biraraya geldi.