Dünya Evanjeliklerin gözde prensi
ORTADOĞU

Evanjeliklerin gözde prensi

Amerika’nın önde gelen Evanjelik Hristiyan liderleri bir yıl içinde ikinci kez Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Amerika-İsrail vatandaşı Joel Rosenberg’in başında bulunduğu dokuz kişilik Evanjelik heyet Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman (sağ)
Muhammed bin Selman (sağ)

Ziyaretin 11 Eylül saldırılarının 18’nci yıldönümünden bir gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Evanjelik Rosenberg, “Bir yıldan kısa bir zaman içinde yeniden Suudi Arabistan’da olmak onur verici. Veliaht Prens ve diğer yetkililerle, terörizm, barış, dini özgürlükler ve insan hakları konularını görüşmek için biraraya geldik” ifadelerini kullandı.

9 kişilik Evanjelik heyet, Veliaht Prens dışında, Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ve Müslüman Dünya Birliği Genel Sekreteri Muhammed el-İssa ile de biraraya geldi.

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