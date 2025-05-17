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Everest’te bir sezonda ikinci ölüm

Everest’te bir sezonda ikinci ölüm

04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Filipinli dağcı Philipp Santiago da geçtiğimiz günlerde Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. kampa ulaştıktan sonra yorgunluktan yaşamını yitirmişti.
Filipinli dağcı Philipp Santiago da geçtiğimiz günlerde Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. kampa ulaştıktan sonra yorgunluktan yaşamını yitirmişti.

Hindistanlı dağcı Subrata Ghosh, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu. The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Ghosh'un zirveye yakın Hillary Basamağı'nın hemen altında öldüğünü bildirdi. 45 yaşındaki dağcının iniş sırasında yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Hindistanlı dağcının rehberi Palchen Tamang'ın "Ghosh zirveden inerken hareket edememeye başladı" dediğini aktardı. Yetkililer, Ghosn'un cesedinin ana kampa getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.


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