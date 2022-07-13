Dünya Evrenin en net fotoğrafı
AVRUPA

Evrenin en net fotoğrafı

NASA’ya ait, uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli fotoğraf, Beyaz Saray’da düzenlenen törende kamuoyuyla paylaşıldı. Elde edilen veriler başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için yol gösterici olacak.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Evrenin en net fotoğrafı
NASA

Beyaz Saray’da düzenlenen törende NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) yetkilileri, Biden’a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verdi. NASA Direktörü Bill Nelson ise fotoğrafın paylaşılmasının ardından yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz bundan 100 yıl önce tek bir galaksi olduğuna inanıyorduk, şimdi sayısız milyarlarca galaksi ve güneş olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı. Söz konusu teleskopun, evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını belirten Nelson, James Webb teleskopunun gezegenler üzerinde yapacağı kimyasal incelemeler ile bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını da belirlemeye çalışacağını söyledi.

HUBBLE’IN HALEFİ

NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskop olan ancak 31 yaşına gelmesi nedeniyle çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olarak görülüyor. Webb’in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek. Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun net ve iyi odaklanmış görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
FOTOĞRAF 8
Title
James Webb uzay teleskobu, \"13 milyar yıldan fazla geriye bakarak\", şimdiye kadar çekilmiş \"erken evrenin en derin görüntüsünü\" kaydetti.<br>
Title
NASA, Dünya`dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray’da Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.<br>
Title
Bugün de sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan NASA, bu kez paylaştığı fotoğrafın sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait olduğu bildirildi.
Title
James Webb, dev şok dalgaları ve gelgit kuyrukları gösteren bir galaksi kümesi olan Stephan`s Quintet`in kalın tozunun arasından baktı.<br>
Title
Webb, ultraviyole radyasyon ve yıldız rüzgarlarının devasa toz ve gaz duvarlarını şekillendirdiği Karina Bulutsusu`ndaki bebek yıldızları gözler önüne seriyor.
Title
Mart 2022`de James Webb Uzay Teleskobu, ayna hizalamasının ardından uzaydan bir fotoğraf göndermişti.<br>
Title
Şubat 2022`de James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakalamıştı.<br>
Title
Uzay aracı kendi selfiesini de çekmişti.<br>
NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin görüntüsünü dün yayınladıktan sonra, bugün yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan görüntünün sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait olduğu bildirildi.
Hayatını yaşanmaz hale getirdi

Hayatını yaşanmaz hale getirdi

​Cinsel istismara rekor ceza istendi.
İrandaki Türk köyleri hedefte

İran'daki Türk köyleri hedefte

PKK/PJAK Türkleri göçe zorluyor.
Sen git ABD ordusuna başvur

Sen git ABD ordusuna başvur

​OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi.
Çocuk katilleri

Çocuk katilleri

​BM de 'PKK çocukları savaştırıyor' dedi.

Gözler ABD enflasyonunda

Gözler ABD enflasyonunda

​Euro-dolar 20 yıl sonra eşitlendi.
Binlerce sivil katledildi

Binlerce sivil katledildi

​54 Afganı zevk için öldürmüşler.
Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik.
Bayram sonrası yağış geliyor

Bayram sonrası yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok ili uyardı.

Araçlarını yangın sonrası dikilen fidanların üzerine park ettiler.

​DSÖ'den uyarı: Koronavirüs hala acil sağlık durumu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.