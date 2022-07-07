Dünya Eyfel Kulesinde örtbas devam ediyor İşçiler boya sürülürken görüldü
AVRUPA

Eyfel Kulesi'nde örtbas devam ediyor: İşçiler boya sürülürken görüldü

Fransız Marianne dergisine sızdırılan rapora göre Paris 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmadan önce Eyfel Kulesi'nin pasla kaplı ve büyük ölçüde onarıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Bugün ise Fransızlar bir işçinin Eyfel Kulesine yeni bir boya sürdüğünü fark etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyfel Kulesinde örtbas devam ediyor: İşçiler boya sürülürken görüldü
Bir işçinin Eyfel Kulesine boya sürdüğü görüldü

Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Eyfel Kulesi'nin 'pasla dolu ve büyük ölçüde onarıma ihtiyacı olduğunu' ortaya koyan sızdırılmış bir rapora rağmen, bir işçinin kuleye boya sürdüğü görüldü.

Fransız Marianne dergisine sızdırıldı: Eyfel Kulesi paslandı ve tamire ihtiyacı var
DÜNYA
Fransız Marianne dergisine sızdırıldı: Eyfel Kulesi paslandı ve tamire ihtiyacı var

FRANSIZLAR ENDİŞELİ

Fransızlar şimdi, 1889'da inşa edilen ve her yıl 6 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin, Notre Dame'ın başına gelene benzer bir ölçekte bir felakete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan endişe ediyor.

Eyfel Kulesi'nin boyu uzatıldı: Artık 330 metre
FOTOĞRAF 4
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19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.<br><br>10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.<br><br>Anten kuleye, helikopterle taşındı.<br><br>İNSAN ELİNDEN ÇIKAN EN UZUN YAPI<br>Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, ilk inşa edildiğinde insan elinden çıkan en uzun yapı olarak Washington Anıtı'nı geçti.<br><br>1929'da ise New York City'deki Chrysler Binası bu unvanı ele geçirdi.
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3 BİN KİŞİ İNŞAATINDA ÇALIŞTI<br>Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ve üzerindeki anten kısmı daha da uzayan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalıştı.<br><br>18 bin 38 adet demir parçanın birleştiği kulenin yapımı sırasında hiç ölüm vakası yaşanmadı.
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Eyfel Kulesi, inşa edildiği günden beri farklı ülkelerdeki pek çok yapıya doğrudan veya dolaylı olarak ilham kaynağı oldu.<br><br>
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Kuleden esinlenerek inşa edilen ilk yapı örneklerinden biri, günümüzde Birleşik Krallık sınırları içerisindeki Blackpool Kulesi olarak kayıtlara geçti.<br><br>
Eyfel Kulesi'nin boyu uzatıldı: Artık 330 metre
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu daha da uzadı. Kulenin boyu 330 metreye çıktı.

365 metreye ulaşarak Eyfel Kulesi'ni geçti
EKONOMİ
365 metreye ulaşarak Eyfel Kulesi'ni geçti
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