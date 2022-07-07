Eyfel Kulesi'nde örtbas devam ediyor: İşçiler boya sürülürken görüldü
Fransız Marianne dergisine sızdırılan rapora göre Paris 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmadan önce Eyfel Kulesi'nin pasla kaplı ve büyük ölçüde onarıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Bugün ise Fransızlar bir işçinin Eyfel Kulesine yeni bir boya sürdüğünü fark etti.
Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Eyfel Kulesi'nin 'pasla dolu ve büyük ölçüde onarıma ihtiyacı olduğunu' ortaya koyan sızdırılmış bir rapora rağmen, bir işçinin kuleye boya sürdüğü görüldü.
FRANSIZLAR ENDİŞELİ
Fransızlar şimdi, 1889'da inşa edilen ve her yıl 6 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin, Notre Dame'ın başına gelene benzer bir ölçekte bir felakete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan endişe ediyor.