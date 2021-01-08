Eylemciden satılık Kongre kürsüsü: Tarihi fotoğraftaki kürsü 77 bin dolara alıcı bekliyor

ABD'de yaşanan Kongre baskınını etkileri devam ediyor. Kongre binasından kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemci kürsüyü satılığa çıkardı.
FOTOĞRAF İLE MEŞHUR OLMUŞTU
Adam Johnson verdiği bu poz ile tarihi fotoğraflardan birini oluşturmuştu.
Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaşmıştı.
SATILIĞA ÇIKARDI
Johnson çaldığı kürsüyü satılığa çıkardı. Kürsü 77 bin dolar ile alıcısını bekliyor.